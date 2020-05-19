محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: كحة وإجهاد وحرارة طبيعية

طمأن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المواطنين على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن حالته مستقرة: "لسه عارف النهاردة من التحاليل اللي عملها لينا وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الحمد لله، الأعراض معظمها موجودة عندي، عدا ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف "مختار"، في أول مداخلة هاتفية له بعد إصابته بالفيروس، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد": "دايما بطلع من الاستراحة بعمل جولات بشكل يومي، والواحد متعود على رتم معين في الشغل، بس بقالي ثلاثة أيام، حاسس إني همدان ومش بنفس قوتي، فقولت أعمل تحليل وأطمن على نفسي".

وأوضح محافظ الدقهلية المصاب بكورونا، أن الجهاز التنفيذي في المحافظة يعمل على قدم وساق منذ أزمة فيروس كورونا المستجد ومن قبلها في أزمة السيول، موضحًا أنه تواصل مع الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وقال له: "حاسس إني مش بصحتي، وهمدان شوية، استأذنك تيجي تعمل تحليل كورونا".

وأضاف "مختار": "اتعمل لي المسحتين، واحدة من الحلق والأخرى من الأنف، وقالي النتيجة هتطلع النهاردة بعد الفطار، عشان عندنا معامل تابعة لوزارة الصحة في المنصورة تستلم عينات ومسحات المواطنين ويتم إخراج نتائجها"، متابعًا: " اتصل بيا وقالي النتيجة إيجابية، وهنعمل الاستكمال الخاص بوزارة الصحة والبرتوكول العلاجي، والحمد لله الدنيا ماشية تمام، والحمد لله صحتي ماشية كويسة".

وأشار إلى أن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكي، أجرى له أشعة على الصدر، وتحليل دم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك للتأكد من أن الرئة ليس بها أي مضاعفات: "فيروس كورونا معروف إنه بيدخل على الرئة على طول".

وأضاف: "وعملوا أيضًا تحليل دم عشان يشوفوا النسب الموجودة للفيروس في الدم طبيعية ولا لأ، الأشعة الحمد لله طلعت كويسة، والتحاليل جاية في السكة، تحاليل الدم فيها نتائج طلعت في وقتها، والباقي هييجي بكرة إن شاء الله".

وعن ما يعانيه الآن، أكد محافظ الدقهلية، أنه يُعاني حاليا من "الكحة": "هي اللي مضايقاني شوية، بس الحمد لله، بس الكحة موجودة، والتنفس كويس، ودرجة حرارتي الحمد لله كويسة وطبيعية زي العادي، كأني مش عيان، المشكلة عندي في الإجهاد، حاسس إني مش أنا، مش بمجهودي ولا قوتي، هي دي المشكلة".

وأوضح أنه كان لديه اليوم لقاء مع وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، بالقاهرة، وقابل الوزير لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالمحافظة، ولها علاقة بوزارة الري، وناقش ملفات مهمة للغاية مع وزير الري: "كان مطلوب مني أقابل الوزير علشان أحل الحاجات اللي بينا وبين الوزارة، وخلصت ومروحتش على البيت".

وتابع: "وأنا راجع حسيت إني تعبان، طلعت على استراحة المحافظة وليس الديوان، وكلمت الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ومرضيتش أروح الديوان عشان لو فيه كورونا معديش حد، لأني كنت حاسس إني تعبان، الدكتور سعد جه ومعاه ممرض اللي هو بياخد التحليل، خد العينات وبعد الفطار قالي إنها إيجابية".

وأشار إلى أنه حتى الآن، متواجد في الاستراحة الخاصة به في المحافظة، "هشوف التعليمات الخاصة بوزارة الصحة إيه بالضبط، وهنشوف يعني برتوكول العلاج هيمشي إزاي، لأنه هيبدأ من النهاردة أكيد".

وتابع :" الحمد لله بطمن أهل المحافظة وأخواتي وأصدقائي والناس اللي بتحبني وأنا بحبهم، أن حالتي الحمد لله كويسة جدا، ومستمرين في العطاء حتى آخر نفس"، وضحك المحافظ على الهواء، فرد موسى: "عاوز الضحكة دي تستمر".