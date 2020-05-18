"حس بهمدان".. أعراض ظهرت على محافظ الدقهلية المصاب بـ كورونا

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما ظهرت نتائج تحاليله إيجابية، اليوم الاثنين.

وسرد محافظ الدقهلية الأعراض التي ظهرت عليه في الأيام الأخيرة قبل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

همدان ومش في نفس قوتي.. أعراض ظهرت على محافظ الدقهلية

وأوضح مختار أن معظم الأعراض المتعارف عليها لفيروس كورونا ظهرت عليه مؤخرًا، عدا ارتفاع درجة الحرارة، حيث لم يعاني من سخونة حتى الآن.

وعن الأعراض التي بدت عليه قال: "حاسس إني همدان ومش في نفس قوتي المعتادة، كنت متعود على رتم معين في شغلي ولكن مؤخرًا لم أشعر بنفس القدرة على أداء المهام".

وأوضح: "بالإضافة إلى الإرهاق والهمدان، الكحة مضايقاني لكن شوية مش بشكل كبير".

واختتم: "المشكلة عندي في الإجهاد، حاسس إني مش أنا، مش بمجهودي ولا قوتي، هي دي المشكلة".