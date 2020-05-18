بعد إصابته بكورونا.. محافظ الدقهلية: "مستمرون في العطاء حتى آخر نفس"

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الذي أعلن منذ قليل، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أنه حتى الآن، متواجد في الاستراحة الخاصة به في المحافظة، "هشوف التعليمات الخاصة بوزارة الصحة إيه بالضبط، وهنشوف يعني برتوكول العلاج هيمشي إزاي، لأنه هيبدأ من النهاردة أكيد".

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"،: "الحمد لله بطمن أهل المحافظة وأخواتي وأصدقائي والناس اللي بتحبني وأنا بحبهم، أن حالتي الحمد لله كويسة جدا، ومستمرين في العطاء حتى آخر نفس".

وضحك المحافظ على الهواء، فرد موسى: "عاوز الضحكة دي تستمر".