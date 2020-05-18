الري: فحص المخالطين بعد لقاء الوزير بمحافظ الدقهلية المصاب بكورونا

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أنه بصحة جيدة، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال لقاءه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي أُعلن إصابته اليوم بالفيروس، وشملت تلك الإجراءات ارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي.

وأشار إلى أنه سيتم تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص كافة المخالطين في ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة.

وأعرب عبدالعاطي عن تمنياته بالشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية، الذي استقبله صباح اليوم، في ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائي والمشروعات المشتركة.