لاستكمال الحجز.. سداد 30% من سعر وحدات "الرحاب" للفائزين

قال محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إنه يجرى سداد 30% من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، وذلك لـ238 وحدة لفائزين سددوا 100 ألف جنيه مقدم الحجز بها، في مدينة الرحاب.

وأضاف هلال، أنه يجرى سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية، حتى 7 سنوات، محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزي، وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل، ويُستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام.

وأوضح أنه في حالة التأخير عن سداد أي دفعة/ قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يجرى احتساب غرامة تأخير تُعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد، بالإضافة إلى (2% + 0.5%) مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق، حتى تاريخ السداد، كما يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقي الثمن 70 % من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي، وفقا لشروطها.