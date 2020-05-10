تعظيم سلام للشهداء..هشام طلعت يبنى مسجد صدقة جارية على روح شهيد الرحاب

تعتصر قلوب المصريين بالحزن والألم مع كل شهيد يسقط خلال أداء واجبه الوطني في الدفاع عن أرض مصر، ويتسابق الجميع في الدعاء والمطالبة برد الجميل لهم على ما بذلوه في الفداء عن الوطن بأرواحهم ودمائهم، لأن هؤلاء الشهداء يمثلون الحصن الحصين للوطن، فهم من وهبوا أنفسهم للدفاع عن كرامة ومقدرات وأمن واستقرار مصر.

وكعادته يقدم هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، المثال والقدوة في رد الجميل للشهداء الأبطال، ويقرر رجل الأعمال إطلاق اسم الشهيد العقيد أركان حرب طيار هشام حسني، والذى سقطت به الطائرة أثناء التدريب في 14 يناير الماضى على شارع رئيسى بمدينة الرحاب، ولم يكتفي بذلك بل خصص قطعة أرض لبناء مسجد كصدقة جارية على روح الشهيد، ليقدم بتلك القرارات تعظيم سلام وتحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين كانوا سبباً أن تنعم البلاد بالأمن وتظل هاماتها مرفوعة.

ولاقت قرارات هشام طلعت مصطفى، إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت صفحة "أخبار سكان مدينة الرحاب"، تحت عنوان موقف محترم نص قرارات رجل الأعمال وفقاً لما ورد إليها من زوجة الشهيد البطل الى الصفحة، لتنهال التعليقات على "البوست" المنشور جميعها تشيد بالقرارات وتشكر هشام طلعت على إصدارها وتدعو لشهداء الوطن، منها ما كتبته الكاتبة فاطمة ناعوت :"تصرف راق ومحترم..رحم الله الشهيد وأثابكم به وربط على قلوبكم..احترامي"، وكتب حساب جمعية مستثمري مدينتي لتنمية المجتمع "وفقكم الله وحفظ مصر وشعبها العظيم".

وقدم عدد من المتابعين الشكر لرجل الأعمال هشام طلعت، ودعوا أن يجعل هذا في ميزان حسناته، إذ كتبت أميرة كامل محمد :"شكراً لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى جزاه الله خير الجزاء وفي ميزان حسناته وهذا ليس بجديد دائماً سباق في الخير"، وكتب سعيد جمعة :"الله يرحمه رحمة واسعة، والشكر للسيد هشام على ما قام به مشكوراً، وهذا دليل على نبل أخلاقه ولفتة حسنة منه لسكان الرحاب"، وكتب مجدي الخولي :"الله يرحمه رحمة واسعة ويجازي صانع الخير ويكتبه في ميزان حسناته".

ويسعى دائماً رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى جانب دوره التنموي في إنشاء كبرى المشروعات التنموية في مصر، والتى تشغل أكبر عدد من العمالة وتقدم قيمة مضافة للاقتصاد القومي فضلا عن سداد المليارات من الضرائب لصالح خزانة الدولة، إلى تقديم دور اجتماعي وخيري في مساندة الدولة في الشدائد والأزمات الصعبة آخرها تبرعه بمبلغ 62 مليون جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وقبلها التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح المعقد القومي للأورام، بالإضافة إلى دور خيري واسع في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة مادياً وعينياً بمئات الملايين.