بعد إصابة محافظ الدقهلية.. التنمية المحلية تكشف إجراءات مواجهة كورونا

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتبع عدة إجراءات احترازية، حفاظا على سلامة العاملين بديوان عام الوزارة.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن أجهزة كاشف الحرارة موجودة على باب الوزارة، ولا يسمح بدخول أى شخص، سواء كان مسؤول أو موظف أو مواطن، إلا بقياس درجة الحرارة والتأكد من سلامته.

وحول إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، أشار قاسم إلى أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، التقى وزير التنمية المحلية الأسبوع الماضي، بديوان عام الوزارة، وكانت صحته جيدة، وناقش مع الوزير، منظومة النظافة وتحسين موارد المحافظة، وعدد من الملفات، لافتا إلى أن المحافظ موجود حاليا بالاستراحة، ويخضع للإجراءات الطبية.

وأشار إلى أن الوزارة، تقوم بأعمال تطهير مستمرة لديوان عام الوزارة، ومتابعة يومية لحالة الموظفين والقيادات، وأى مريض يتم عرضه على الطبيب الموجود بالوزارة.

ولفت إلى أن الإجراءات تتم على مدار اليوم، وتم التطهير والتعقيم لوحدات المبنى والمكاتب والسيارات، والكشف بكاشف الحرارة للاطمئنان.