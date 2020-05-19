وزير التنمية المحلية يطمئن على محافظ الدقهلية

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وعدد من القيادات والمسئولين تواصلوا هاتفيا مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، للاطمئنان على صحته بعدما تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الوزارة تواصلت مع مدير إدارة البيئة بمحافظة الدقهلية للاطمئنان على صحته، بعد تبين إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه بحالة جيدة وموجود حاليا بإحدى مستشفيات العزل.

وأكد المصدر أنه فى حالة نقل محافظ الدقهلية للحجر الصحى سيتم إسناد مسئولية إدارة المحافظة إلى من ينوب عن المحافظ من سكرتير عام المحافظة والنائب خلال فترة تلقيه العلاج من فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه سيتم تعقيم مبنى ديوان عام المحافظة مع متابعة كل المخالطين للمحافظ بمعرفة مديرية الصحة، علاوة على التشديد على كل المحافظات باستمرار أعمال التعقيم والتطهير الدواوين المحافظات والأحياء والمدن وعدم السماح بأى تجمعات داخل العمل أو فى أي مكان. واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارإلى أن محافظ الدقهلية من القيادات النشيطة والناجحة فى العمل الميدانى واجاد عمل المحليات وحينما تولى منصب سكرتير عام محافظ المنوفية وأدار المحافظة لمدة عام ونصف فى غياب المحافظ أثبت كفاءة.