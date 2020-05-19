مصدر: محافظ الدقهلية في استراحته.. وقرار نقله للعزل في يد وزيرة الصحة

أكد مصدر مسئول، أن قرار نقل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إلى إحدى مستشفيات العزل بيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعد أن أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه بعد ظهور نتيجة تحليل فيروس كورونا إيجابية، انتقل المحافظ إلى مستشفى المنصورة الدولي، وأجرى بعض الفحوصات والأشعة الطبية، وعاد بعدها إلى استراحته بالمنصورة في انتظار قرار وزيرة الصحة.

كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، وأنه علم بنتيجة التحاليل وهو في طريق عودته إلى المنصورة بعد لقاءه وزير الري في مكتبه يوم الاثنين، وتوجه بعدها إلى استراحته.