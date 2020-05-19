بعد تأكد إصابة محافظ الدقهلية.. كيف يتم التعامل مع المخالطين والمبنى؟

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، موضحا أنه تسلم نتيجة التحاليل التي أثبتت إصابته، اليوم بعد الإفطار، وأنه هو من طلب إجراء فحص كورونا له.

كان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعلن منح إجازة للعاملين بإدارة البيئة والإدارات المجاورة لها بديوان عام المحافظة لمدة 14 يوما لحين الاطمئنان عليهم، مشيرا إلى أنه تم فحص العاملين في الديوان العام واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وعن الإجراءات الوقائية المتبعة بعد ثبوث إصابة محافظ الدقهلية، قالت الدكتورة هدى محمود، أستاذ الطب الوقائي، إنه من الضروي أن تجري عملية تعقيم وتطهير لمبني المحافظة بالكامل، وتكون واسطة متخصيين في ذلك المجال حتى لا يترك أي فرصة لبقاء الفيروس على أي من الأسطح.

وأضافت مصطفى لـ"الوطن"، أنه يتوجب إجراء مسحات للمتواجدين والمترددين على مبنى المحافظة خلال الفترة الأخيرة، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيجري عزل منزلي لكافة المخالطين للمحافظ خلال لأيام الأخيرة الماضية.

وتابعت أستاذ الطب الوقائي، أنه من المستحسن أن يجري غلق المبنى بالكامل بعد تعقيمه لفترة ما للتأكد من القضاء على الفيروس نهائيا داخل المبنى.