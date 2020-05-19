عاجل.. نتيجة تحليل كورونا لنائب محافظ الدقهلية سلبية

أعلن هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، أنه أجرى تحليل سريع لاختبار إصابته بفيروس كورونا من عدمه، مؤكدا أن نتيجة التحليل سلبية.

وأضاف نائب المحافظ لـ"الوطن"، أن المحافظ حالته مستقرة إلى حد كبير، مشيرا إلى أنه عقب تبين إيجابية التحاليل توجه إلى إحدى مستشفيات مدينة المنصورة، وأجرى الفحوصات الطبية اللازمة، وتقرر أن يخضع للبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة.

كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن إصابته بفيروس كورونا، وأنه علم بنتيجة التحاليل وهو في طريق عودته إلى المنصورة بعد لقاءه وزير الري في مكتبه يوم الإثنين، وتوجه بعدها إلى استراحته.