التقى وزيرين.. نشاطات محافظ الدقهلية المصاب بكورونا في أسبوع

بين تفقد المجزر الآلي بميت الكرماء مركز طلخا، وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها خلال جولة ميدانية بمدينة المنصورة، ولقاء اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قضى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أسبوعًا حافلًا بالأنشطة والجولات الميدانية داخل وخارج المحافظة، قبل أن يكتشف إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وظهرت نتيجة تحليل محافظ الدقهلية عقب انتهاء اجتماعه مع وزير الري، أمس، مباشرة، حيث أكد مصدر مسؤول أن المحافظ تم أخذ عينة منه صباح اليوم لتحليلها وظهر نتيجتها بعد 6 ساعات فقط أنها إيجابية.

وارتدى محافظ الدقهلية خلال الاجتماع القفاز والكمامة، بينما ارتدى وزير الري الكمامة فقط.

14 مايو التقى وزير التنمية المحلية بالقاهرة

في الرابع عشر من مايو الجاري، استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة، وشهد الاجتماع استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم فيما يخص حظر التجول ومنع التجمعات .

وفي اليوم نفسه، وفي إطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية والعمل على وزيادتها و اتاحتها فى فروع النيل بالتعاون مع وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للثروة السمكية، فقد كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السيد هيثم الشيخ نائب المحافظ بالاشراف الميدانى على أعمال لجنة إلقاء الزريعة بكمية قدرها 500 ألف وحدة واردة من مفرخ مزرعة المنزلة السمكية، وتم إلقاؤها بالنيل أمام قرية أويش الحجر بمركز المنصورة.

16 مايو تفقد المجزر الآلي وعدد من المشروعات بالمنصورة

في السادس عشر من مايو الجاري، تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سير الأعمال الجارية في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها خلال جولة ميدانية واسعة بمدينة المنصورة.

واستهل محافظ الدقهلية جولته الميدانية بتفقد حاويات القمامة الجديدة بجراج حي شرق المنصورة وأمر رئيس الحي بالبدء في توزيعها على الشوارع، وذلك في إطار تطوير منظومة النظافة.

وفي اليوم نفسه، تفقد الدكتور أيمن مختار، يرافقه السيد هيثم الشيخ نائب المحافظ أعمال المجزر الآلي بقرية ميت الكرماء مركز طلخا وكان في استقبالهم الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري.

وتابع المحافظ مراحل عمليات الذبح بالموقع المؤقت للمجزر والذي تم إنشائه بالجهود الذاتية لحين انتهاء أعمال تطوير المجزر الآلي في إطار خطة لتطوير مجازر الدقهلية وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمة وضمانها لسلامة اللحوم المذبوحة.

17 مايو: استقبل قافلة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمتضررين من كورونا

في السابع عشر من مايو، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة وخاصة المتضررين من فيروس كورونا بتوفير الدعم والمساندة لهم بمحافظات مصر، أمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتوزيع 6000 كرتونة مساعدات مواد غذائية و8 أطنان من الدجاج على تلك الفئات، بنطاق المحافظة، واستقبل المحافظ القافلة أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

18 مايو.. التقى وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي

أمس الموافق 18 مايو، وقبل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال الرش بالمبيدات ضد الحشرات الطائرة الناموس والبعوض وغيرهما إلى جانب الأعمال اليومية الجارية للرش والتطهير والتعقيم.

واستقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أمس، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة في ما يتعلق بالشأن المائى والمشروعات المشتركة.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه بصحة جيدة، وإن لقاءه بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي أعلن إصابته اليوم بفيروس كورونا جرى خلاله اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من ارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة بالأيدي.

في أول تصريح له بعد إصابته بكورونا:"مستمرون في العطاء حتى آخر نفس"

وفي آخر تصريح إعلامي له، قبل قليل، قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه حتى الآن متواجد في الاستراحة الخاصة به في المحافظة، قائلا "هشوف التعليمات الخاصة بوزارة الصحة إيه بالضبط، وهنشوف يعني برتوكول العلاج هيمشي إزاي، لأنه هيبدأ من النهاردة أكيد".

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد": "الحمد لله بطمن أهل المحافظة وأخواتي وأصدقائي والناس اللي بتحبني وأنا بحبهم، أن حالتي الحمد لله كويسة جدا، ومستمر في العطاء حتى آخر نفس".

وبخصوص ما يعانيه الآن، أكد محافظ الدقهلية، أنه يُعاني حاليا من "الكحة": "هي اللي مضايقاني شوية، بس الحمد لله، الكحة موجودة، والتنفس كويس، ودرجة حرارتي الحمد لله كويسة وطبيعية زي العادي، كأني مش عيان، المشكلة عندي في الإجهاد، حاسس إني مش أنا، مش بمجهودي ولا قوتي، هي دي المشكلة".