مدارس خاصة تهدد بفصل طلابها حال عدم دفع مصاريف السنة المقبلة

ناقش الإعلامي خالد أبو بكر، قضية تهديد بعض المدارس الخاصة، لأولياء الأمور، بفصل أبنائهم، إذا لم يدفعوا مصاريف العام الدراسي المقبل.

وقالت رانيا أبو الغيط، والدة طالب بمدرسة خاصة، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم، من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "اكسترا نيوز"، في أيام شهر رمضان الكريم: "مسألة مصاريف المدارس شيء مزعج ومش عادل، بيطلبوا أقساط ازاي، وإحنا مش عارفين موقفنا إيه في السنة الجديدة".

وأضافت: "بيبعتوا تهديدات لأولياء الأمور، المدرسة على صفحتها الرسمية، وباسمها بتبعت على التليفونات وبيقولوا هنحول أوراق أولادكم لمدرسة حكومية، حسب تعليمات الوزارة، والرسالة دي جاتلي من مدرستين، والرسالة جاتلي الأسبوع ده، والأسبوع اللي قبله، وأمهلوني 20 يومًا".

فيما قالت زينب عبدالباسط: "مدير مدرسة خاصة في إدارة أكتوبر، طالبنا بدفع نصف مصاريف، ومصاريف الباص قبل 30 مايو، للعام المقبل، وإلا هيفصل ابني".

وقالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه يمكن التفاوض بين المدرسة وأولياء الأمور، على تخفيض بعض الأمور التي لم تؤدى، مثل الأنشطة والباصات المدرسية.

وتابعت: "وزير التعليم قال إنه سيجرى تأجيل البت في هذا الأمر بسبب الثانوية العامة، والكثير من الأمور، ولا بد أن يراعي الطرفان الظروف، وسنناقش هذا الأمر في لجنة التعليم، لأنه عبارة عن تعاقد بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، وسنحاول إيجاد حل قبل 30 مايو".