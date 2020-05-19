"الشيخ": الطب الوقائي سيأخذ عينات من جميع المخالطين لمحافظ الدقهلية

قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إننا تواصلنا مع مديرية الصحة لإرسال فريق من الطب الوقائي، صباح الثلاثاء لأخذ عينات من جميع المخالطين للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مشيرا إلى أن هذا يتم بتعليمات منه شخصيا للاطمئنان علي جميع المخالطين له.

وأضاف الشيخ لـ"الوطن"، أننا استضفنا يوم الاثنين فريق من الطب الوقائي في ديوان عام المحافظة بعد أن تأكد إصابة زميل لنا وهو مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وتم الكشف علي جميع الموجودين في إدارة البيئة وأخذ عينات من المخالطين له، وتبين سلبية كل الزملاء وتم الاطمئنان عليهم جميعا، وتم إعطاء جميع الموجودين راحة استثنائية بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، وأنه علم بنتيجة التحاليل وهو في طريق عودته إلي المنصورة بعد لقائه بوزير الري في مكتبه يوم الاثنين، وتوجه بعدها إلى استراحته.