أروى جودة تنعى صالح كامل: رحل والدي الثاني

نعت الفنانة أروى جودة، زوج خالتها رجل الأعمال السعودي صالح كامل، الذى رحل عن دنيانا منذ قليل، أثناء أداء صلاة التراويح مع أولاده.

قالت أروى لـ"الوطن"، إن الشيخ صالح كامل بمثابة والدها الثاني، وطلبت من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وصالح كامل من مواليد مكة المكرمة (1941)، ونال شهادة بكالريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام، من خلال شبكة أرت (ART)، راديو وتلفزيون العرب، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.

كما تشمل أعماله المجالات التجارية، السياحية، الصناعية، الزراعية، العقارية، الخدمات الصحية، وغيرها من أعمال المقاولات.

وآخر زوجات صالح كامل، هي الفنانة صفاء أبوالسعود، التي عملت لسنوات في قنوات ART، وأنجب منها ثلاثة أبناء وله أبناء من زواج سابق.