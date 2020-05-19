شهيرة عن صالح كامل: أعجب بنقاشي الديني فأنتج لي برنامجا

نعت الفنانة شهيرة، الشيخ صالح كامل، الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين، عن عمر ناهز 79 عامًا، قائلة: "وقف مع مصر كثيرًا".

وكتبت "شهيرة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنعي الأمة العربية، رجلًا من أشرف الرجال، وقف مع مصر كثيرًا، موقف الرجال الذين يعشقون مصر، وله فضل كبير علي الإعلام والإعلاميين، وكان له موقف معي شخصي لا أنساه عندما شاهد لي برنامجًا مع السيدة زوجته صفاء أبو السعود".

وتابع: "أعجب بنقاشي الديني وطريقتي السمحة في الأداء على حد قوله، رحمة الله عليه وأنتج لي برنامجًا دينيًا على مستوى عالٍ إخراج المبدع عمر زهران، ولاقى نجاحًا كبيرًا، خاصة في الدول الأوربية، وكان سندًا للبرنامج وفخورًا به.. كثيرون يدينون بالفضل لهذا الرجل المحترم".

يذكر أنَّ صالح كامل من مواليد مكة المكرمة عام 1941، ونال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة "ART"، راديو وتلفزيون العرب، إضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.