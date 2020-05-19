غلق وتشميع جيم رياضي و3 محلات مخالفة لقرارات حظر التجوال بدمنهور

كثفت محافظة البحيرة، حملاتها الليلية، لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد غلق المحلات التجارية، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضبط وردع المخالفين.

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة المحاسب محمد خميس، وشمعت جيم رياضي بشارع المحمودية، وعدد 2 كافيتريا خلف المستشفى العسكري وحى أبو الريش، و3 محلات، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال حملة موسعة قامت بها الوحدة، بإشراف رئيس المدينة، بالتنسيق وقسم الإشغالات بالوحدة، وبتأمين من وحدة شرطة مرافق دمنهور، للمرور على المحلات التجارية، بعدد من مناطق المدينة، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.