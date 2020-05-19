بدء توزيع سلع مجانية ضمن مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بسرعة الانتهاء من توزيع جميع المساعدات الإنسانية، المقدمة من صندوق تحيا مصر، في إطار المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، بمحافظة البحيرة، والبالغة 12 ألف كرتونة مواد غذائية، و2000 كرتونة حلويات، و2000 كرتونة ملابس، و6 أطنان بطاطس، و5 أطنان دواجن.

على أن يتم توزيعها على قرى حياه كريمة بنطاق المحافظة، لتوزيع عدد 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، و2000 كرتونة حلويات، و2000 كرتونة ملابس، و٥ أطنان دواجن مجمدة، على عدد 6 آلاف أسرة بقريتى الياسينية والمهدية بمركز أبو المطامير، وكذا توزيع عدد 6 آلاف كرتونة، و6 أطنان بطاطس، على 6 آلاف أسرة أخرى بقرى زواية صقر، والرابعة بذور، وعبدالحليم محمود، وأحمد بدوى بأبو المطامير، وعلى مبارك بوادى النطرون، والخرطوم بمركز بدر.

ووزعت الهيئة القبطية الإنجيلية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير والتضامن الاجتماعى بتوزيع المساعدات بقرية المهدية، حيث تم توزيع المساعدت على 1200 أسرة، بواقع 3 كرتونة لكل أسرة "مواد غذائية وحلويات وملابس"، بالإضافة إلى عدد 2 طبق دواجن مجمدة، ومن المقرر أن يتم التوزيع على الأسر المستحقة بنفس الكميات السابقة بقرية الياسينية بأبو المطامير.

وأكد "آمنة" على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم جميع أبنائها، والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، خاصة دعم الأسر الأولى بالرعاية، والعمالة الموسمية ومحدودي الدخل والأسر الفقيرة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.