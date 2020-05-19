عاجل.. البيت الأبيض يكشف سبب تناول ترامب عقار كلوروكين لمواجهة كورونا

أعلن طبيب البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تناول عقار هيدروكسي كلوروكين. وفق ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وقال طبيب البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي تناول الدواء "بعدما رأينا أن فوائده تفوق مخاطره".

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يجري فحوصات دورية وأنه غير مصاب بفيروس كورونا

وكشف ترامب، قبل قليل: "أتناول دواء هيدروكسي كلوروكين منذ أسبوع ونصف".

وقال ترامب، أن الصين يجب أن تحاسب بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأضاف ترامب، أن: "الصين تدفع 45 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية بينما تدفع الولايات المتحدة 450 مليون دولار"، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" .

وانتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل قليل منظمة الصحة العالمية، معتبرا إياها "دمية" في يد الصين، وقال ترامب: "ندفع الكثير للصحة العالمية ولا نتلقى شيئا في المقابل".