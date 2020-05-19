عبدالغفار: نصيب مصر من أبحاث كورونا في الشرق الأوسط أكثر من 50٪

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعظيم أعداد الخريجين من الأطباء البشريين وذلك في ضوء الدور الهام والحيوي للقطاع الطبي في خدمة الوطن.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية TEN، إن توجيه السيسي كان واضح جداً حيث أن أعداد الأطباء مقارنة بالمواطنين أقل من المعدلات العالمية، وأن الرئيس تحدث عن تحديث المنظومة الطبية والتوسع في إنشاء كليات جديدة بمعايير جودة عالمية والعمل على رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم للعمل والبحث عن آليات لجذب الأطباء للعمل.

كما وجه بعمل دراسة متكاملة لكل ما يستحقه الطبيب المصري من بدالات تعينه على مواجهة أمور الحياة، كما حملنا مسئولية كبيرة حينما تحدث عن قدرة العلماء المصريين أن يكونوا جزء من المنظومة العالمية للبحث.

وتابع، أنه منذ ذلك التكليف تم تشكيل لجان بحثية بالتعاون مع وزارة الصحة، وتم الوصول لعدد من الأبحاث تم تسجيلها على المنصات العالمية، مؤكداً أن نصيب مصر من الأبحاث الإكلينيكية حول كورونا 37 بحثا، بينما إفريقيا قدمت 51 بحثا، كما أن الأبحاث المصرية تمثل أكثر من 50% من أبحاث الشرق الأوسط لمحاولة الوصول للقاح لفيروس كورونا، وهي أبحاث راقية تستطيع أن تكون على المستوى العالمي