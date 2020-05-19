نشأت الديهي: ليبيا بالنسبة لمصر دولة شقيقة وأمن قومي

كشف الإعلامي نشأت الديهي، أن القاعدة الجوية في غرب ليبيا "الوطية" سقطت في يد ميليشات مدعومة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وانسحبت قوات الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، من القاعدة لإعادة ترتيب الأوضاع.

وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية TeN، أن حكومة الوفاق غير الشرعية أكدت أن هذا يمثل دعم معنوي كبير للمليشيات التابعة لفايز السراج، والمدعومة من تركيا، وأن هذه القاعدة قريبة من تونس، وهذه علامة استفهام كبيرة، وأن فايز السراج حاول أن يخلق لـ أردوغان موطأ قدم في ليبيا من خلال اتفاقية غير شرعية.

وتابع، أن ما حدث هو سطو تركي برعاية من فايز السراج، واستطاعت تركيا أن تنقل مرتزقة من سوريا وتركيا لليبيا لتحول مسار المعركة، لأن تسقط ليبيا في يد الميليشات المسلحة.

كما حذر الشعب الليبي أن ما يجري في ليبيا الآن هو احتلال عثماني جديد لليبيا من أجل النفط والغاز وخيرات الشعب الليبي، "أرى تسلل تركي واضح من هذه القاعدة الجوية لتونس والجزائر، وإفريقيا، فأنا أخاف عليكم من المد العثماني الذي يبحث عن مصالح شخصية على حساب إفريقيا".

وعبر عن حزنه لضياع شمال إفريقيا قطعة قطعة، مشدداً على أن ليبيا بالنسبة لمصر دولة شقيقة وجارة وأمن قومي.