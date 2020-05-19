الجيش الليبي: لن نسمح بسيطرة الأتراك على "الوطية".. ستعود لنا قريبا

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات المسلحة الليبية، أمنت انحساب الأفراد من قاعدة الوطية، إلى نقطة التجمع الثانية، وكانت تلك العملية ناجحة بامتياز، فتم تأمين كل الأفراد الذين كانوا متواجدين في القاعدة، وذلك بتأمين غرف العمليات المتنقلة، وما تم نقله من ذخائر من داخل القاعدة إلى نقطة التجمع الثانية، موضحًا أنه تم نقل كل المعدات العسكرية الصالحة للعمل من القاعدة، وتم نقل كل ما يلزم من معدات ومهام عسكرية في القاعدة، إلى منطقة التجمع الثانية.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، الآن، أن هذا كل ما حدث، وبإذن الله لدينا تدابير قوية جدًا، وستعود مرة أخرى قاعدة الوطية، ولكن لن تعود تحت اسم تركي أو ميليشاوي تكفيري متطرف، بل ستعود بأسماء أبطالها، مثل الشهيد البطل الرائد أسامة أمسيك، مؤكدًا أن القاعدة ستحمل بطل من هؤلاء الأبطال، الذين ضحوا بحياتهم فيها، وهو على يقين من تحقيق هذا الهدف.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن الجيش الليبي أطلق عملية "كرامة وطن"، من أجل تحرير كامل الأراضي الليبية من العناصر التكفيرية وهذا مبدأ لن يتم التخلي عنه إلا عند تحقيقه أو الموت من أجله، وهذا هو شعار كل عسكري وكل وطني ليبي حر غيور على بلاده، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الغارات الجوية على محيط قاعدة الوطية ناجحة وقوية جدا، وستستمر هذه الغارات لدك الميليشيات التي تحاول الاقتراب من القاعدة والاستفادة منها.

وتابع: "هذا كل ما يخص القاعدة ولكن لا ننسى أبدًا ان نحيي صمود الرجال الأبطال من جميع الكتائب الذين كانوا متواجدين في القاعدة، صمود تاريخي منقطع النظير، بطولة وشجاعة".