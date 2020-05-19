متحدث "الجيش الليبي": سننسحب من مواقع بطرابلس في عملية تكتيكية

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن القائد العام للجيش الليبي اللواء خليفة حفتر، قرر إعادة التمركز ببعض المحاور في مدينة طرابلس، في عملية عسكرية تعبويه بحتة، فسيعاد تمركز بعض المحاور إلى نقاط جديدة، وإلى تمركزات جديدة، "سيتم الانسحاب من بعض المواقع والعودة إلى مواقع سابقة في بعض المحاور".

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه العملية تُعد عملية تكتيكية تعبوية، ونأمل من المواطن الليبي، أن لا يهتم كثيرًا بهذا، لأن هذا شأن عسكري وعملياتي، وشأن له ما له من تكتيكات عسكرية، وهذا من شأنه فك الالتحام ببعض الأحياء المزدحمة بالسكان والأهالي، خلال أيام العيد.

وأكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن تلك الخطوة تأتي حتى لا يكون احتكاك أو استهداف للمدنيين، من قبل العدو والميلشيات والمتطرفين، فسيتم إعادة تموضع وتمركز القوات إلى بعض النقاط الجديدة، وبالفعل تم اتخاذ هذا الإجراء، مهددًا الميليشيات والتكفيريين والأتراك، حال أن فكروا في استغلال أي نقطة من تلك النقاط.