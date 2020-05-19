أديب عن اصطفاف الكواكب: "الناس تبقى في مشكلة وتدور على مصيبة جديدة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه بالرغم من مصيبة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي يضرب العالم، وكذلك الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم أجمع، إلا أن الشعب دائما، ما يبحث عن مصائب جديدة، "المصيبة لما بتيجي بتخلي الناس تدور على مصيبة جديدة، فتحدثوا عن ظاهرة السبات الشمسي، وقالوا هتبطل تسخن الكرة الأرضية، وأن العالم سيدخل في 30 سنة من التجميد".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، ساخرًا: "اللي يشوف الحرارة اللي احنا فيها دي، والـ40 والـ43 اللي عندنا، مش هيصدق طبعًا أن يحدث تجميد، طلعوا تاني بحاجة ظريفة وقالوا يوم 4 يوليو، جاية ظاهرة هتضرب العالم كله، اسمها ظاهرة اصطفاف الكواكب، ودي لما بتحصل بيحدث مشكلة كبيرة جدًا".

من ناحية أخرى، وجه الإعلامي رسالة للشعب المصري في أخر حلقاته قبل عيد الفطر المبارك، قائلًا: "خدوا بالكم من نفسكم وخدوا بالكم من عائلتكم، ربنا معاكم، بلاش تزاحم، ربنا ينجي كل حد، وتفضل صحتكم كويسة وربنا يكرمك".