عمرو أديب ناعيا صالح كامل: رحم الله فيلسوف الاقتصاد.. كان عاشقا لمصر

قدم الإعلامي عمرو أديب، بخالص الأسي، التعازي في وفاة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، مؤكدا أنه رجل أعمال عظيم، وكان من علامات البزنس في العالم العربي، "اسم عظيم مهم، كان عنده فكر محترم في عمل التجارة والصناعة في العالم العربي، هذا الرجل كان عاشقًا لمصر، وكان يقضي في مصر، وقت يمكن أكثر مما يقضيه في المملكة العربية السعودية".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه يرى أن قوة مصر وصلاحها يعود بالنفع على الدول العربية، فأطلق مشروعات كثيرة في مصر، وعدد المواطنين المصريين، الذين يعملوا في تلك المشروعات، لا يُعد ولا يحصي، مؤكدًا أن صالح كامل أول من أدخل القنوات الفضائية مصر، من خلال تأسيسه ART.

وتابع: "كان عاشقًا هو وأبنائه عشقًا كبيرًا لمصر، كان ليا الشرف أني عرفته، كنت قريب منه، كان فيلسوفا اقتصاديًا وكان مقتنعًا بالاقتصاد الإسلامي، وكان يرى أن الدول الإسلامية، عندها قوة اقتصادية كبيرة، كان يحب الصناعة المصرية، وكان أحد المسؤولين الكبار في اتحاد رجال الأعمال المصري السعودي".

وواصل: "نتوجه بالعزاء لأهله، والمملكة العربية السعودية، ولكل العاملين في شركاته في مصر، رحم الله العظيم المحترم، فقدنا رجل أعمال مميز، كان عنده ضمير، كان عنده عزة وكرامة، الله يرحم صالح كامل".