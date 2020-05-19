لجنة عليا لوضع استعدادات إجراء امتحانات السنوات النهائية بـ"القاهرة"

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تشكيل لجنة عليا برئاسته، لوضع القواعد والإجراءات والترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس، وطلاب الدراسات العليا، والمقرر عقدها الأول من يوليو المقبل، طبقا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات.

وقال الخشت، إن اللجنة ستعمل على الانتهاء من كافة الترتيبات الاستراتيجية الخاصة بالامتحانات، وذلك وفقا لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، بشأن عقد امتحانات الجامعات.

وأكد الدكتور الخشت، على مراعاة التباعد والسلامة وبما يناسب أعداد كل كلية مع قاعات الامتحانات، وضمان التزام جداول الامتحانات بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء من حيث أيام الامتحانات أو ساعاتها، أو من حيث اتساقها بين مختلف الكليات، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية سواء من حيث التهوية وتطهير الأماكن يوميا خلال فترة الامتحانات أو غيرها.

الخشت:ىكواشف حرارة على البوابات وارتداء الكمامات.. وتطهير المباني عدة مرات يومياً

وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة ستتخذ التدابير اللازمة وإجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا من حيث ارتداء الكمامات واستخدام كواشف الحرارة على الطلاب قبل دخول الامتحانات، أو عمليات التطهير يومياً في كافة الأماكن التي سيجري بها الامتحانات، وذلك حفاظاً علي صحة كافة المنظومة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بالإضافة إلى توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوي داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.