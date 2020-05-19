سوهاج تواجه الأمطار بفرق متابعة ميدانية ورفع درجة الاستعداد القصوى

أكد اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سقوط الأمطار التي تعرضت لها محافظة سوهاج، وأن سيارات الكسح وماكينات شفط مياه الأمطار على استعداد تام للتعامل مع المياه في حال تراكمها بالشوارع.

وأكد رئيس شركة "مياه سوهاج"، أن قطاع المعامل بالشركة يقوم بمتابعة مآخذ محطات مياه الشرب، ويتم رفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.