الصين ردا على رسالة ترامب: يريد تشويه سمعتنا

لم تمض ساعات على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدير منظمة الصحة العالمية، حتى ردّت الصين منتقدة الرسالة، ومعتبرة تصريحات ترامب تهدف إلى تشويه سمعة بكين.

وشددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، على أنّ كل دولة عضو في منظمة الصحة العالمية مجبرة على دفع مستحقاتها، وذلك ردا على تهديد ترامب بتحويل تعليق تمويل بلاده المؤقت للمنظمة الأممية إلى تعليق دائم، إذا لم ير تعديلات جوهرية في أدائها، لا سيما موقفها من الصين.

كما اعتبرت الخارجية أنّ الرئيس الأمريكي يهدف إلى تشويه سمعة الصين، وحرف الأنظار عن إخفاقاته في مواجهة فيروس كورونا. وقالت إنّ ترامب يسعى إلى تضليل الرأي العام تجاه بكين ومنظمة الصحة.

وكان الرئيس الأمريكي هدد في وقت سابق اليوم، بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة، إذا لم تجر المنظّمة الأممية خلال 30 يوما، تحسينات جوهرية كبيرة.

ونشر تغريدة على تويتر أرفقها بصورة عن كتاب أرسله إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، جاء فيه أنّه "إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية بإدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوما المقبلة، سأحوّل تجميدي المؤقّت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم وسأعيد النظر في عضويتنا بالمنظمة".

إلى ذلك، عدد الرئيس الأمريكي في الرسالة أمثلة عما يعتبره أخطاء ارتكبتها المنظمة في إدارتها لأزمة الوباء، لا سيما تجاهلها للتقارير الأولية عن ظهور الفيروس، وقربها وتسامحها الشديدين مع الصين.

وأضاف في الرسالة "من الواضح أنّ الخطوات الخاطئة المتكررة من جانبكم ومن جانب منظمتكم للاستجابة إلى الوباء كلفت العالم غاليا، السبيل الوحيد الذي يجب أن تعتمده منظمة الصحة العالمية هو التمكن من إثبات استقلالها عن الصين".

وفي وقت سابق، وصف ترامب من البيت الأبيض، المنظمة بـ"الدمية الصينية"، قائلا: "لست سعيدا بمنظمة الصحة العالمية فهي دمية بيد الصين".