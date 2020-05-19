الأعلى للإعلام يرصد 9 ملاحظات على ونسني.. بينها عنف وإهانة للمرأة

رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، 9 ملاحظات على مسلسل "ونسني"، خلال حلقات الأسبوع الثالث، تضمنت 5 مشاهد ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة، وملاحظة لكل من معايير الرصد "مشاهد عنف، إيحاءات جنسية، التدخين، تشويه صورة المرأة وإهانتها".

وأوضح الرصد التحليلي الإحصائي للأسبوع الثالث، نماذج من الملاحظات للألفاظ السوقية ومنها "مين جاب الحيوان ده هنا، انت اخرك زرايب، انت جاموسة مان، إيه رأيك في النيولوك الصايع ده، المجاري عندك طافحة".

وفيما يتعلق بتشويه صورة المرأة وإهانتها، جرى رصد مشهد سها تقول لفرح: "أنا سنجل مام"، ورصد مشهد ايحاءات جنسية في حوار لتارة مع فريق ونسني تقول فيه "هما هيغتصوبنا ولا إيه؟"، فضلا عن رصد مشهد تدخين شيشة.

وكانت لجنة رصد الشاشات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصدت 127 ملاحظة على 25 مسلسلا خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك، وتراوحت الملاحظات الألفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين سلبا وتشويه صورة المرأة.

وحسب التقرير، احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة، تليها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة، وتشويه المرأة 12 ملاحظة، والعنف 6 مشاهد.

وأوضح التقرير: "خلت المسلسلات في الأسبوع الثالث من أي مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف، فضلا عن انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والإيحاءات الجنسية، مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني".