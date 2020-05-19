ضبط إمبراطور "الآيس" بمدينة نصر وبحوزته مخدرات بـ5 ملايين جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أخطر موزعي مخدر "الآيس" بالقاهرة، وبحوزته كمية من تقدر قيمتها بـ5 ملايين جنيه بقصد الإتجار.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر "الآيس" أو "الشابو" بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما على نطاق واسع بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة، حيث أمكن رصدهما والوقف على مظاهر نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبط أحدهما، وبحوزته كمية لمخدر "الآيس" زنة 2 كيلو، ومبالغ مالي، وسيارة، وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أيدها، واعترف بقيامه بالإتجار بمخدر الآيس بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى خمسة ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.