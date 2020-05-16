ليالينا 80 الحلقة 23..بدرية تقضي شهر العسل وتاجر المخدرات يبحث عن هشام

تبدأ الحلقة 23 من مسلسل ليالينا 80، بمراقبة الأشخاص الذين كان يعمل هشام "إياد نصار"، لصالحهم، لمنزله، لوتحركات طليقته مريم "غادة عادل"، للوصول للمكان الذي يختبيء فيه، من أجل استراد الأموال التي يعتقدون أنه سرقها.

ويستمر تاجر المخدرات، في البحث عنه للانتقام منه، لأنه يعتقد أن هشام السبب وهو من أبلغ الشرطة عنه.

رقية و راضي مش مجرد ام و ابنها لا دي حب و صداقه .. رقيه هي الام اللي مينفعش تخبي عنها حاجه ⁦ ⁩

مشهد من #مسلسل_ليالينا_80 مع العظيمة #صابرين @Sabrien pic.twitter.com/ed3NBs0x0s — Mohamed Adel ( Mido) (@mohamedadel) May 16, 2020

يزور "جلال" خالد الصاوي، رقية "صابرين"، في منزلها لكي يبارك لها على زواج ابنتها.

كما ينتقل جلال، للعيش مع ابنته بعد طلاقها من مرتضى "محمد رزق"، الذي تزوج بدرية "نهى عابدين"، وذهب معها إلى الإسكندرية للاحتفال بشهر العسل.

مسلسل ليالينا 80، يعرض حصريا على "CBC" الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحا، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، ومنة عرفة.