بيلوسي تنتقد تزويد روسيا بأجهزة تنفس اصطناعي مجانا: غير مقبول

انتقدت رئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة، نانسي بيلوسي، خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسليم 200 جهاز تنفس اصطناعي إلى روسيا مجانًا.

وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قد أعلن أمس أن الولايات المتحدة ستزود روسيا بـ200 جهاز تنفس اصطناعي مجانًا، في إطار المساعدة في مكافحة الفيروس التاجي، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقالت بيلوسي لشبكة "CNN" تعليقًا على هذا الأمر: "إنهم يقدمون أجهزة تنفس اصطناعي بأكثر من 5 ملايين دولار إلى روسيا، وروسيا بمقدورها تماما الدفع مقابل أجهزة التنفس الاصطناعي، إنهم في إدارة ترامب يديرون الأمور بطريقة غير مقبولة".

يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق طائرة شحن إلى الولايات المتحدة محملة بالإمدادات والمعدات، الطبية للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي.

وتضمنت شحنة المساعدات الروسية للولايات المتحدة على وجه الخصوص 45 جهاز تنفس اصطناعي، و15 ألف كمامة ذات تهوية، ومليون قناع طبي.

وبدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية بهذه المناسبة، إن واشنطن وموسكو ساعدتا بعضهما البعض أكثر من مرة في الماضي، ولا شك في أنهما ستواصلان فعل ذلك في المستقبل.