حسونة تنعى الشيخ صالح كامل: أحب مصر فأحببناه جميعا

نعت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، والذي وافته مساء أمس عن عمر ناهز 79 عامًا.

وأضافت حسونة، على حسابها الشخصي على تويتر: "الله يرحم الشيخ صالح كامل في هذه الأيام المباركة، ويصبر قلوب زوجته الفنانة المحترمة صفاء أبو السعود وأهله وأنجاله، أحب مصر فأحببناه جميعًا".

وصالح كامل من مواليد مكة المكرمة 1941، ونال شهادة بكالريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام، من خلال شبكة أرت (ART)، راديو وتلفزيون العرب، إضافة لاستثماراته في العديد من المجالات، وآخر زوجات صالح كامل، هي الفنانة صفاء أبوالسعود، التي عملت لسنوات في قنوات ART، وأنجب منها 3 أبناء وله أبناء من زواج سابق.