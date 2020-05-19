المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى صالح كامل: أحد كبار المستثمرين العرب

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشيخ صالح كامل، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الاثنين، ويُعد واحدًا من كبار المستثمرين العرب في مجال الإعلام.

وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيانها: "تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الشيخ صالح كامل أحد كبار المستثمرين العرب في مجال الإعلام، والذي وافته المنية في وقت متأخر أمس.. غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أنَّ صالح كامل من مواليد مكة المكرمة عام 1941، ونال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة "ART"، راديو وتلفزيون العرب، إضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.