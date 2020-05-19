فنانون حولوا "تويتر" دفتر عزاء للشيخ صالح كامل

حول عدد من الفنانيين، حسابهم الخاص بـ"تويتر" دفتر عزاء للشيخ صالح كامل، الذي وافته المنية، أمس، عن عمر يناهز 79 عاما.

كتب الفنان محمد هنيدي عبر حسابه بتويتر، البقاء لله في الشيخ ⁧‫صالح كامل‬⁩.. نسأل الله أن يتغمده برحمته، وأن يدخله فسيح جناته.

وكتب الملحن وليد سعد، انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ صالح كامل، نسأل الله أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وكتب السيناريست مدحت العدل، "البقاء لله للشيخ صالح كامل المحترم، والسعودي الذي أحب مصر كالمصريين، فأحببناه جميعا، وخالص العزاء للفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود زوجته، وسيدة الأعمال الصديقة هديل صالح كامل.. تغمده الله برحمته الواسعة، وجعل مثواه الجنة.

وكتبت المخرجة بتول عرفة: "انتقل إلى رحمة الله تعالى منذ قليل الشيخ صالح كامل، ‏إنا لله وإنا إليه راجعون، ‏أسألكم الدعاء للمغفور له بإذن الله".

أما الفنان شريف رمزي، فكتب "‏إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي اليوم، أبويا الثاني الشيخ العظيم صالح كامل، ربنا يرحمه ويحسن إليه، ويدخله فسيح جناته فردوسه الأعلى، لن يعوضنا أي شيء علي فراق الشيخ صالح، كان عاشق لمصر وعاشق للفن والإبداع".

ونعته المطربة هايدي مرسي قائلة: "البقاء لله في وفاة ‫الشيخ صالح كامل‬⁩، ما شاء الله متوفي وهو بيصلي التراويح، ‏ربنا يرحمه ويصبر أهله وذويه".

ونعته المطربة رنا سماحة قائلة: "البقاء لله في الشيخ صالح كامل‬⁩، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتغمده بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان".

كما نعاه الفنان أكرم حسني وكتب: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. الشيخ صالح كامل في ذمة الله.. ربنا يرحمه ويصبر أهله وحبايبه".