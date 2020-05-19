إصابة نائب مدير معهد القلب بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد أسامة مدير معهد القلب، إصابة الدكتور يسري كامل نائب مدير المعهد بفيروس كورونا المستجد.

وقال أسامة لـ"الوطن"، إن "يسري" أصيب بالفيروس خارج المعهد، لافتا إلى أنه يتلقى العلاج في مستشفى العجوزة.

وأكد أنه جرى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في المعهد، مشيرا إلى أنه جرى إخضاع العالمين والمخالطين ليسري للفحص الطبي وجاءت النتائج سلبية، منوها بأن العمل يسير بانتظام داخل المعهد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 535 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس، ووفاة 15 حالة جديدة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.