سهر الصايغ: انتهينا من تصوير "النهاية".. و"صباح" أرهقتني كثيرا
كتب:
أحمد حسين صوان
01:08 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
كشفت الفنانة سهر الصايغ، في مداخلة تليفونية مع برنامج "كأس اينرجي للدراما"، انتهاء تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل "النهاية".
وأضافت "الصايغ" أن أعضاء فريق العمل لا ينتظرون معرفة ردود أفعال الجمهور حتى يحددوا نهايته، وأكدت أنها سعيدة بدورها في المسلسل والذي يصنف كـ"سيكودراما".
وقالت "الصايغ" في مداخلة هاتفية، في "إينرجي"، إنها متفهمة لرد فعل الجمهور تجاه شخصية "صباح" عندما يشعر أنه يحبها مرات ويكرهها مرات، فالشخصية مريضة نفسيًا وأرهقتها كثيرًا.
وختمت "الصايغ" مداخلتها بشكر الجمهور الذي يصوت لها باستفتاء "كأس اينرجي للدراما"، خاصة أنها تتصدر فئة أفضل ممثلة مساعدة.
جدير بالذكر، أن مسلسل النهاية، يعرض على قناة "ON E" الساعة 10:15 مساءًا، ويُعاد الساعة 2 صباحًا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.