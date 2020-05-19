سهر الصايغ: انتهينا من تصوير "النهاية".. و"صباح" أرهقتني كثيرا

كشفت الفنانة سهر الصايغ، في مداخلة تليفونية مع برنامج "كأس اينرجي للدراما"، انتهاء تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل "النهاية".

وأضافت "الصايغ" أن أعضاء فريق العمل لا ينتظرون معرفة ردود أفعال الجمهور حتى يحددوا نهايته، وأكدت أنها سعيدة بدورها في المسلسل والذي يصنف كـ"سيكودراما".

وقالت "الصايغ" في مداخلة هاتفية، في "إينرجي"، إنها متفهمة لرد فعل الجمهور تجاه شخصية "صباح" عندما يشعر أنه يحبها مرات ويكرهها مرات، فالشخصية مريضة نفسيًا وأرهقتها كثيرًا.

وختمت "الصايغ" مداخلتها بشكر الجمهور الذي يصوت لها باستفتاء "كأس اينرجي للدراما"، خاصة أنها تتصدر فئة أفضل ممثلة مساعدة.

جدير بالذكر، أن مسلسل النهاية، يعرض على قناة "ON E" الساعة 10:15 مساءًا، ويُعاد الساعة 2 صباحًا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.