وصول الدفعة الأولى من أجهزة التنفس الأمريكية إلى روسيا غدا

أفادت المتحدثة باسم البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، ريبيكا روس، اليوم، بأن الدفعة الأولى من 50 جهاز للتنفس الاصطناعي سيجري إرسالها من الولايات المتحدة إلى روسيا في 20 مايو، وسيجري تصنيع 150 جهازا آخرين وشحنها لاحقًا.

وقالت روس: "روسيا تعاني من أزمة صحية عامة حقيقية بسبب تفشي "كوفيد 19". واستجابة لطلب من الرئيس بوتين للمساعدة، عرض الرئيس ترامب التبرع وتقديم 200 جهاز للتنفس الاصطناعي للشعب الروسي"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضافت الدبلوماسية: "يتم تصنيع أول 50 جهازا للتنفس الاصطناعي في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للشحن في 20 مايو، وسيتم تصنيع وتجهيز 150 جهازا أخرى بعد ذلك بوقت قصير".

وعارضت المتحدثة باسم الكونجرس عدم دفع روسيا تكلفة أجهزة التنفس الاصطناعي، حيث قالت: "إن إدارة دونالد ترامب يقدمون أجهزة التنفس الاصطناعي لروسيا يقدر ثمنها بأكثر من 5 ملايين دولار، وبمقدور روسيا تحمل تكاليف هذه الأجهزة، إنهم يديرون الأمور بطريقة غير مقبولة".

وكانت السلطات الصحية في روسيا أعلنت، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 9263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 299.941 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، تفشي عدوى الفيروس التاجي الجديد (كوفيد – 19)، وباء. ووفقا لأحدث البيانات تم تسجيل أكثر من 4.89 ملايين إصابة في العالم، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 320 ألف شخص.