الأرصاد تتوقع انكسار الموجة الحارة من الجمعة.. والعظمى بالقاهرة 43

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، إذ متوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة.

وتشهد السواحل الشمالية طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وبالنسبة لفترة الليل، توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي:

بالقاهرة 43 29

الإسكندرية 37 24

مطروح 30 20

سوهاج 44 30

قنا 44 30

الأقصر 44 30

أسوان 44 31

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذّرت من تعرض البلاد حتى الخميس المقبل لموجة شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء البلاد معتدل ليلا، مع استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة، وتؤدى أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في بيان عنها، أنّ التوقعات تشير إلى أنّه من المحتمل انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتدريجي، بداية من يوم الجمعة بقيم تتراوح من 6-7 درجات على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

ومتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة من الثلاثاء حتى الخميس في القاهرة 42-43، الوجه البحري 41-42، السواحل الشمالية 35-37، جنوب سيناء 37-38، شمال الصعيد، 43-44، وجنوب الصعيد 43-45.

وكانت الهيئة أكدت أنّه من المنتظر، استمرار تعرض القاهرة الكبرى لموجة شديدة الحرارة، حتى الخميس المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، ومن المتوقع يوم الخميس سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا، واعتبار من يوم الجمعة الموافق 22 مايو من المتوقع انخفاض تدريجى في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 لـ 7 درجات.

وناشدت الهيئة، الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.