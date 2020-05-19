الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الجمعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ محافظات جنوب مصر شهدت أمطارا غزيرة ورعدية خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أنّ الأمطار وارتفاع درجات الحرارة طبيعية في هذا الوقت من العام.

وأضاف شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنّ سبب ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار، يرجع لمنخفض السودان الذي يجلب رياحا رطبة من البحر الأحمر، تسود في سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضح أنّ الموجة الحارة مستمرة حتى الخميس المقبل، والانكسار يبدأ الجمعة حتى بداية الأسبوع المقبل، إذ تعود درجات الحرارة لأقل من معدلاتها الطبيعية، وتسجل العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة على القاهرة.