جامعة بنها تنعى مؤسسها ورئيسها الأول حسام العطار

نعت إدارة جامعة بنها، الدكتور حسام العطار، أول لرئيس للجامعة بعد انفصالها عن جامعة الزقازيق، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وقالت الجامعة في بيان صادر عنها، "فقدت جامعة بنها، اليوم، أحد أبرز أعلامها الدكتور حسام الدين العطار أول رئيس للجامعة عقب انفصالها عن جامعة الزقازيق في عام 2005، حيث يعد الراحل من مؤسسي الجامعة وكان له دور كبير في الارتقاء بها وتحويلها من فرع إلى جامعة مستقلة".

وتقلد الراحل عددا من المناصب الجامعية خلال مشواره العلمي والعملي، حيث كان عميدا لكلية الطب البيطري بجامعة بنها 9 سنوات متتالية (1989-1998) ثم مشرفا عاما على المدن الجامعية ببنها (1999-2001) ثم نائبآ لرئيس جامعة الزقازيق لفرع بنها (2001- 2005)، وبعدها أصبح أول رئيس لجامعة بنها (2005 وحتى بلوغه سن المعاش 2009).