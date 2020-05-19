إسكان النواب عن محور ترعة الزمر: تعليمات الرئيس واضحة.. لن نضر المواطن

وصل وفد لجنة الإسكان برئاسة النائب سعد حمودة، إلى موقع العمل بمحور الزمر، للوقوف على حقيقة الوضع ومتابعة الأعمال، ورصد آلية العمل على أرض الواقع، والاستماع لشكاوى المواطنين المتضررين.

واستمع رئيس لجنة الإسكان، لشكاوى المواطنين أصحاب العمارات الملاصقة الكوبري، مؤكدا دراسة جميع الشكاوى، ومواجهة الحكومة بها، والاستماع لوجهة نظر وزارة الإسكان، والاطلاع على مستندات المشروع، وهل المشكلة كان مخطط لها ويوجد لدى الحكومة حلول.

وأكد رئيس لجنة الإسكان للمواطنين، أنّ توجيهات القيادة السياسية واضحة، وهي تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بمصلحة أي مواطن، مشيرا إلى وجود لجنة مختصة بالتعويضات، سيتم الاجتماع معها لمعرفة آلية العمل، وكيفية توزيع التعويضات، والشروط المطلوبة والحالات المستحقة، وحالة وجود مخالفات كيف سيتم التعامل معها.

شارك في الزيارة، النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، والنائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل، والنائب يسرى المغازي وكيل لجنة الاسكان، والنائب محمد إسماعيل أمين سر اللجنة، والنائب إسماعيل نصر الدين، والنائب محمد العقاد، والنائب محمد فؤاد والنائب إيهاب منصور، واللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، وعدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة.