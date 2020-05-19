الأورمان توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و50 ألف كيلو لحوم بالغربية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية انتهت من توزيع الكميات المقرر توزيعها في رمضان هذا العام من كراتين مواد غذائية ولحوم، وقام مكتب الأورمان بمحافظة الغربية بتوزيع 10 ألاف كرتونة مواد غذائية، و50 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع ومدن محافظة الغربية.

وأكد "شعبان" أن التوزيع بدأ قبل حضور شهر رمضان بأسبوع على الأقل، وأن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وبرعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأشار إلى أنه تم التوزيع بالقرى الأكثر احتياجًا في جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة، موضحا أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمي خيري بدأته الأورمان قبل سنوات، وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التي تكفى الأسرة خمسة عشر يومًا بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة.