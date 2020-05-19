 جولة تفقدية لمحافظ الغربية بمدن المحلة وسمنود وطنطا لخدمة المواطنين

أنهى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منذ قليل، جولته التفقدية بمدن المحلة الكبرى وسمنود وطنطا.

كما أصدر محافظ الغربية، تعليماته لرئيسي مركز ومدينة المحلة الكبرى وسمنود برفع القمامة الموجودة بالشوارع أولا بأول، حفاظا على صحة المواطنين، كما تفقد أعمال رصف شوارع منطقة مساكن أبو شاهين بالمحلة الكبرى، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، تماشيا مع خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع.

جاء ذلك، بحضور اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، ورجل الأعمال شريف العربي القائم باعمال تطوير منطقة أبو شاهين، والمحاسب عبد العزيز عجاج رئيس حي أول المحلة، ومصطفى الليثي نائب رئيس حي أول، ولمياء خليفة نائب رئيس حي ثان المحلة.

وفي مدينة طنطا، تابع المحافظ أعمال نقل سور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطريق المرشحة، بهدف توسيع مدخل شارع مخمد فريد، وذلك بحضور عادل داوود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا.