محافظ الغربية يجري جولات ميدانية بشوارع طنطا والمحلة وسمنود

شهدت شوارع وميادين طنطا والمحلة وسمنود وقطور بمحافظة الغربية، استمرار رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى، لتطبيق ساعات الحظر الحكومي، ومنع إقامة التكدسات والتزاحم، سعيا فى تأمين أرواح وحياة المواطنين، للوقاية من أخطار تفشي عدوى "كورونا"، على مستوى كل الميادين والأسواق العشوائية، والتأكد من التزام المارة بكل الماسكات الطبية العلاجية.

وكانت "الوطن"، رصدت سلسلة من الجولات الميدانية التى أجراها الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية، لتفقد عدد من المشروعات الجارية، وعلى رأسها أعمال الرصف والإنارة، وتطوير خطوط ومحطات مياه الصرف الصحي والشرب، بنطاق قرى شبرا ملكان وعياش ودمرو وبشبيش.

فى المقابل، حرص محافظ الغربية على تفقد أعمال الرصف بمنطقة أبو شاهين جولة ميدانية، للوقوف على معدلات الإنجاز، في أعمال الرصف الجاري تنفيذها، التي تقع ضمن خطة التطوير بنطاق حي أول المحلة.

وأكد محافظ الغربية، على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير، موضحا أن تلك الأعمال تأتى فى إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة، لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع.

كما وجه المحافظ، بتنفيذ الأعمال بأعلى المعايير مع التاكيد برفع أى إشغالات أو تعديات للمحال بالشارع، لتتكامل أعمال التطوير.

نائب محافظ الغربية: حملات مكبرة لإغلاق المحلات التجارية والتأكد من فض كل التجمعات.

وفي مدينة طنطا، تابع المحافظ أعمال نقل سور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطريق المرشحة، بهدف توسيع مدخل شارع محمد فريد، وذلك بحضور عادل داوود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا.

أعطى محافظ الغربية، توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بالضرورة التنسيق الكامل مع مسؤولي وقيادات مركز ومدينة المحلة الكبرى، وسمنود بأهمية رفع القمامة الموجودة بالشوارع، خلال الوقت الجاري لتأمين أرواح وصحة المواطنين.

كما تفقد أعمال رصف شوارع منطقة مساكن أبو شاهين بالمحلة الكبرى، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، تماشيا مع خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع.

تطبيق ارتداء الكمامات الطبية لكل أفراد والعاملين بالمؤسسات الحكومية والدواوين والمديريات

وكان محافظ الغربية، أعطى توجيهاته بالضرورة مواجهة تفشي فيروس كورونا، تضمن الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتشديد علي العاملين بكافة المصانع والبنوك والمصالح الحكومية والمحال التجارية والمطاعم والمولات وكافة الجهات التي تتعامل مع المواطنين باستخدام الكمامة والقفازات أثناء ساعات العمل.

كما تضمن القرار، إبلاغ مديرية الصحة بالغربية عن اَي حالات اشتباه أو ظهور أعراض للمرض علي أي من العاملين بتلك الجهات، وعدم التعامل مع اَي مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامات في الصالات والمحال التجارية، والمحال المغلقة، مع إمكانية توفير الكمامات بتلك الأماكن، على نفقة المواطن.

وأكد محافظ الغربية، على معاقبة كل من يخالف ذلك، بإغلاق المنشأة وتطبيق العقوبات الواردة في قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.