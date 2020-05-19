مؤدي مشاهد مطاردات "الموتوسيكلات" في الاختيار: بنلتزم بمعايير الحماية

مشاهد لمطاردات خطرة بين رجال الجيش والعناصر الإرهابية وسط الصحراء بواسطة الموتوسيكل، تحاكي الواقع الذي يعيشه أبطال الجيش في سيناء لمواجهة الإرهاب هناك، اندمج بأحداثها المشاهدون لمسلسل "الاختيار" في حلقات مختلفة، فكيف تمّ الاستعداد لها ومن نفذها؟.

تحت إشراف وتوجيه الكابتن أحمد عبداللاه، منفذ مشاهد الأكشن والمعارك التي تتضمنها أحداث مسلسل "الاختيار"، برع عمر ناصر الشهير بـ"عمر فايتر" في تنفيذ كثير من مشاهد المطاردات التي ظهرت في المسلسل باستخدام الدراجات البخارية "الموتوسيكل"، التي يستخدمها الإرهابيون بكثرة في سيناء، ويستخدمها رجال الجيش هناك لمطاردة العناصر الإرهابية، وبحسب وصفه: "المطاردات بالدراجات البخارية جزء من تنفيذ المعارك بعد المشاهد تتراوح بين دقيقتين ونصف إلى 3 دقائق، نستعد لتنفيذ كل مشهد بعد التدريب الجيد عليه من حيث خط سير عملية المطاردة لتنفيذها كما بشكل يحاكي الواقع".

الانفجارات وتفادي ضرب الرصاص على قائدي الدراجات البخارية أثناء تمثيل مشاهد المطاردات كأنّها حقيقة، أصعب ما في الأمر، وحسب وصف عمر، لـ"الوطن"، فكثير من المشاهد أداها الممثلون بأنفسهم، بينها مشاهد مواجهات أمير كرارة للعناصر الإرهابية.

يعمل عمر في مجال تنفيذ المشاهد الخطرة بالدراجات البخارية منذ 6 سنوات تقريبا، شارك خلالها في عدد من الأعمال الدرامية، بينها مسلسلات: "بركة، ومليكة"، وفيلم سري للغاية.

وعن أول تعامل مع الفنان أمير كرارة في مسلسل الاختيار خلال أحد المطاردات في الصحراء، وصفه عمر قائلا: "أمير كرارة كان متعود كويس على ركوب الموتوسيكل ونفذ مشاهد المطاردات بنفسه".

لاعتياده تأدية مشاهد المطاردات الخطرة بالدراجة البخارية، حيث يمارس رياضة الباركور منذ سنوات، لم يتعرض الشاب العشريني لإصابات كبيرة طوال فترة تصوير مشاهد الاختيار: "بنلتزم بقواعد الأمان والملابس المخصصة للحماية".