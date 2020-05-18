شيرين توجه الشكر إلى فريق عمل مسلسل الاختيار.. وأمير كرارة يرد

منذ عرض أولى حلقات مسلسل الاختيار في موسم دراما شهر رمضان الجاري، حقق نجاحا كبيرا، وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور، والفنانون.

ونشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، تدوينة عبر حسابها على "توتير"، تشكر فيه فريق العمل، وقالت في تغريدتها: "كل التقدير والاحترام لكل الفنانين اللي شاركوا في مسلسل الاختيار، لتجسيدهم شخصيات دفعت التمن روحها، علشان تحمينا، هم دول رجالة بلدنا اللي لازم فعلا نحتذي بيهم".

وعلق الفنان أمير كرارة، بطل مسلسل الاختيار على تدوينة شيرين قائلا: "شهادة غالية من مطربة غالية على الوطن العربي كله، تسلمي يا شيرين على كلامك الجميل ده".

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.