حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:35 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال المحافظ، اإن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين.
وأضاف المحافظ، أن الحملات التي تم تنظيمها بنطاق المحافظة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 840 متر مربع، بقرية أبو قرقاص البلد، منها 3 حالات مخالفة بمساحة 330 متر، و4 حالات تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 510 متر، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوة، من إزالة 8 حالات تعد بالبناء على أملاك دولة للري، ببحر يوسف بمدينة العدوة، وترعة كفر الصالحين، بقرية برمشا، ونفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي، على مساحة 159 متر.