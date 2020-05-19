حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال المحافظ، اإن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين.

وأضاف المحافظ، أن الحملات التي تم تنظيمها بنطاق المحافظة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 840 متر مربع، بقرية أبو قرقاص البلد، منها 3 حالات مخالفة بمساحة 330 متر، و4 حالات تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 510 متر، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوة، من إزالة 8 حالات تعد بالبناء على أملاك دولة للري، ببحر يوسف بمدينة العدوة، وترعة كفر الصالحين، بقرية برمشا، ونفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي، على مساحة 159 متر.