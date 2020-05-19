مسعف وسائق يسلمان 136 ألف جنيه و4 هواتف عثرا عليها في حادث

سلم، اليوم الثلاثاء، مسعف وسائق بمرفق إسعاف المنيا 136 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة إلى جهة العمل، بعد العثور عليها داخل سيارة ملاكي كانت تعرضت لحادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي.

وكان المسعف أمير حسن، والسائق سيد سيد مرسال، طاقم سيارة تابعة لمرفق إسعاف المنيا، عثرا على 136 ألف جنيه، داخل سيارة ملاكي انقلبت على الطريق الصحراوي الشرقي، بعد الانتهاء من عملية إنقاذ المصابين ونقلهم للمستشفى، كما عثرا على 4 هواتف محموله.

من جانبه، أشاد الدكتور شريف مدحت مدير مرفق إسعاف المنيا، بالجهود التي يبذلها رجال المرفق في التحرك السريع للتعامل مع الحوادث، لإنقاذ المصابين، والحفاظ على حياة المواطنين.

وقال، في بيان صادر عنه، إن "هذا التصرف النبيل ليس بجديد على رجال الإسعاف، وتكرر كثيرا في المنيا، وقبل نحو 3 أشهر سلم رجال المرفق نصف مليون جنيه جرى العثور عليها في موقع حادث".

وأضاف: "مثلما أن رجال الإسعاف أمناء على أرواح وحياة المواطنين هم أيضا أمناء على أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية، ودائما ما ضربوا أروع الأمثال في الأمانة والنزاهة والشرف".