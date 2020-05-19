بسبب عمره ووزنه... بيلوسي تنتقد ترامب لتناوله عقار "هيدروكسي كلوروكين"

أثار تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد خلاله أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكوين للوقاية من فيروس كورونا المتسجد انتقادات فورية الليلة الماضية، بما في ذلك من رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، والتي قالت إن الرئيس الذي يعاني من "السمنة المفرطة" يعرض صحته للخطر، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال ترمب، البالغ من العمر 73 عامًا، إنه بدأ بتناول الدواء قبل أسبوعين، لأنه يساعد مرضى كورونا على الشفاء.

وكان الرئيس قد وصف في السابق "هيدروكسي كلوروكوين" بأنه علاج لفيروس كورونا، لكن إدارة الأغذية والأدوية الأميركية حذرت من أن الدواء - الذي يستخدم عادة لعلاج الملاريا - له مجموعة من الآثار الجانبية القاتلة المحتملة، ولم يُثبت أنه علاج فعال لـ"كوفيد - 19".

وهنالك العديد من الدراسات التي تجرى حاليًا حول فعالية الدواء في علاج الفيروس التاجي، وما إذا كان يمكنه أيضًا الحماية من المرض، ولكن حتى الآن لا يوجد دليل واضح على أنه مفيد.

وكانت بيلوسي من بين مجموعة من الأطباء والسياسيين الذين وصفوا خطوة تناول هذا العقار بأنها "غير مسؤولة"، وقالت لشبكة "سي إن ن": "إنه رئيسنا، وأنا أفضل ألا يأخذ شيئا لم يوافق عليه العلماء، خصوصًا بسبب فئته العمرية ووزنه، حيث إنه يعاني من السمنة، أعتقد أنها ليست فكرة جيدة".

ومع ذلك، أظهرت مذكرة نشرها البيت الأبيض أن الطبيب شون كونلي ناقش صفات الدواء مع ترمب، وخلص إلى أن الفوائد المحتملة لأخذه تفوق المخاطر.

وأكد الرئيس أنه خالٍ من الفيروس الذي أصاب 1.53 مليون أمريكي وقتل أكثر من 90 ألفًا.

ولكن في حديثه في البيت الأبيض قال: "بدأت بتناول هيدروكسي كلوروكوين منذ أسبوعين".

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أبريل من أن "هيدروكسي كلوروكوين" يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة لدى المصابين بكورونا، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب، وحذروا من استخدامه.